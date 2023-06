Dorio, macigno sulla Sp 72: nuovi disagi sulla provinciale del lago di Como

Dorio (Lecco), 27 giugno 2026 – La Sp 72 del lago di Como è stata di nuovo chiusa per frana. Nel pomeriggio di oggi un grosso blocco di pietra si è staccato al versante di roccia che sovrasta la provinciale nel tratto tra Dorio e Colico. Il macigno ha trascinato in strada anche terra e qualche arbusto.

Fortunatamente non si registrano feriti e nemmeno danni ai mezzi degli automobilisti in transito, che sono riusciti a schivare all'ultimo momento il masso che stava per travolgerli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Bellano insieme ai tecnici dell'Amministrazione provinciale.

In attesa delle verifiche e dei sopralluoghi, la Sp 72 è stata temporaneamente chiusa al transito. E poi è stato istituito il senso unico alternato all'altezza dello smottamento.

La 72 è stata riaperta solo due settimane fa, dopo quasi un mese di serrata a causa di un altro smottamento che ha investito e interrotto sia la strada sia la linea ferroviaria Lecco – Colico tra Varenna e Lierna. Domani sarà rimosso il masso e disgaggiati i detriti pericolanti.