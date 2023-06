Dorio, frana sulla Sp 72: lavori in corso per rimuovere massi e detriti

Dorio (Lecco), 28 giugno 2023 – Lavori in corso sulla Sp 72. I tecnici della Provincia sono al lavoro per rimuovere i macigni che ieri sono crollati sulla provinciale del lago di Como tra Dorio e Colico e mettere in sicurezza il versante della parete di roccia da cui si sono staccati.

Le operazioni di disgaggio e bonifica della frana dovrebbero concludersi in giornata. Si tratta infatti di un dissesto contenuto e superficiale. L'area dei lavori è stata delimitata con un new jersey in cemento e sulla Sp 72 è stato nel frattempo istituito il senso unico alternato, per non interrompere completamente i collegamenti.

“Fino al termine dei lavori di rimozione e pulizia il transito è regolato con senso unico alternato”, spiegano dalla Provincia di Lecco, ente titolare della strada.