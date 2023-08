Dopo la grandine gli aiuti Dalla Regione 6,5 milioni "Non dimenticate i privati"

di Roberto Canali

Dopo aver minacciato di riconsegnare le chiavi dei loro municipi ai prefetti è finalmente arrivata una buona notizia, la prima dopo due settimane, per i sindaci della Bassa Comasca e del Saronnese. Regione Lombardia ha stanziato 6,5 milioni di euro per sistemare i nidi, gli asili e le scuole, elementari e medie, devastati dalla violenta grandinata dello scorso 24 luglio. "È una scelta che che abbiamo fatto nonostante non sia di nostra specifica competenza, in quanto riteniamo che sia fondamentale per i nostri ragazzi poter riprendere il loro percorso scolastico alla riapertura degli edifici e dell’anno scolastico senza che ci siano delle difficoltà - ha spiegato il presidente Attilio Fontana - Regione Lombardia, ha stanziato 6,5 milioni di euro destinati ai Comuni che stanno eseguendo o che sono in procinto di eseguire lavori di pronto intervento su edifici comunali adibiti a nidi, asili, scuole elementari e medie che hanno subito danni da maltempo nel mese di luglio".

Una boccata di ossigeno per intervenire già nel corso del mese di agosto alla riparazione dei tetti e la sostituzione dei vetri distrutti dalla grandine, piovuta dal cielo in aggregati che hanno raggiunto anche i dieci centimetri di diametro. "Quello approvato oggi in Giunta - ha sottolineato l’assessore alla Protezione Civile, Romano La Russa - è uno stanziamento con il quale Regione vuole rispondere tempestivamente agli interventi di “somma urgenza“ dei Comuni, in attesa che si completi l’iter burocratico dello stato di emergenza e vengano erogate le risorse dal Governo". La decisione segue di pochi giorni la lettera, inviata lo scorso 5 agosto, in cui i sindaci di Turate, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Rovellasca, Rovello Porro, Saronno, Uboldo chiedevano un aiuto concreto alla ricostruzione, anche a favore delle famiglie. "Il fatto che non ci siano state vittime e che poche siano le famiglie attualmente alloggiate nei campi che abbiamo prontamente allestito, non può essere l’unico parametro di giudizio per valutare la gravità del dramma che stiamo vivendo - si era lamentato anche il sindaco di Turate Alberto Oleari - Siamo vivi, ma distrutti dal punto di vista morale e finanziario".

I primi cittadini chiedevano aiuti per sistemare le scuole senza dover ricorrere alla Dad e a debiti fuori bilancio e interventi per i privati. La prima richiesta è stata esaudita, ora si attendono aiuti per i cittadini, anche attraverso l’intervento dell’onorevole della Lega, Stefano Candiani, che ha sottoposto la questione ristori al Governo.