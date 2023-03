Dopo i pugni all’arbitro il Club si scusa

Dopo i pugni all’arbitro, arrivano le scuse di dirigenti, i tecnici e i giocatori della Colicoderviese . "A seguito degli accadimenti verificatisi al termine della partita del campionato regionale Allievi Under 17, svoltasi ieri contro i calciatori di Vertovese, stigmatizziamo e condanniamo fermamente il gravissimo episodio avente come protagonista un nostro giocatore che è già stato convocato per dare spiegazioni e a cui saranno certamente date sanzioni disciplinari interne". Al termine della partita un 17enne della Colicoderviese che era stato espulso ha rincorso l’arbitro e gli ha tirato 3 pugni in faccia. L’arbitro era un ragazzo di 19 anni. Gli ha spaccato il naso. È successo domenica sul campo di Rovetta, Bergamo. "Quanto accaduto non corrisponde in alcun modo alla nostra filosofia ed al nostro impegno – spiegano con una nota ufficiale i dirigenti della società dell’Alto Lario -. Da anni ci dedichiamo alla promozione dei valori di etica e sportività. Come società esprimiamo la piena e incondizionata solidarietà e totale supporto al giovane arbitro vittima dell’accadimento. Quanto successo sarà da impulso per aumentare ancor di più l’impegno della società ad attuare processi di sensibilizzazione tra tutti i tesserati per quanto concerne il rispetto dei principi di educazione".D.D.S.