Dopo 43 anni si congeda il caporeparto Perego Il saluto dei colleghi

È andato in pensione il Primo maggio. Il caporeparto dei vigili del fuoco di Lecco Gianluca Perego, 60 anni, il giorno della Festa dei lavoratori si è congedato dopo 43 anni di servizio. Si è infatti avvicinato ai vigili del fuoco nel 1982 come ausiliario, nel 1986 è diventato temporaneo e subito dopo effettivo. È stato lui ad occuparsi dell’installazione delle prime radio di comunicazione sui mezzi di soccorso. Si è specializzato in tecniche di soccorso alpino e fluviale, Nbcr per rischi chimici, batteriologici e nucleari, ha svolto corsi di topografia. Sempre in prima linea: l’alluvione di Genova e la Valtellina nel 1987, l’eruzione dell’Etna nel 2001, L’Aquila nel 2009... "Sempre disponibile verso tutti" lo salutano e ringraziano i colleghi.