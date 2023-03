Donne in pericolo In un anno il 50% in più ha chiesto protezione

di Federica Pacella

Sono stati 21 gli interventi in emergenza h24 a tutela di donne vittima di violenza da gennaio all’8 marzo, nella sola rete bresciana: si tratta di circa il 50% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. "Un aumento di richiesta di ascolto e protezione – commenta Moira Ottelli, coordinatrice della rete anti-violenza di Brescia e coordinatrice delle case rifugio della cooperativa Butterfly – ma crediamo che questi dati vadano letti non solo come aumento della violenza, ma anche come la maggiore consapevolezza di poter chiedere aiuto che le donne stanno acquisendo, grazie alla sensibilizzazione ed all’informazione". Tra i 21 interventi di emergenza, presso ospedali e forze dell’ordine, 9 donne sono state collocate in strutture di protezione con 7 minori; l’80% di chi non ha chiesto la protezione è stata presa in carico dai centri anti-violenza. "Sarebbe sbagliato pensare alle vittime come persone fragili – prosegue Ottelli -. Sono, invece, persone spesso istruite, vittime di un patriarcato culturale che le limita non solo fisicamente. Mi piacerebbe che la festa della donna fosse intesa come festa della libertà della donna". Diversi casi di emergenza hanno riguardato donne dell’area di India, Pakistan, Bangladesh, con storie di matrimoni combinati o forzati. "Arrivano in Italia per il ricongiungimento con un marito che conoscono da poco. La violenza non è solo fisica. L’ultimo caso, ad esempio, ha riguardato una mamma con figlia minore che dal suo arrivo, 8 mesi fa, non aveva mai potuto uscire di casa". In Casa delle donne di Brescia (47 accessi da inizio anno) si stanno rilevando casi di donne straniere abbandonate dal marito dopo il ricongiungimento. "È come se il marito – spiega la presidente Viviana Cassini - le mettesse alla prova. Se non vanno bene, le abbandonano in aeroporto, senza che abbiano documenti, residenza, o che sappiano la lingua. Sono di fatto donne invisibili, con alle spalle matrimoni combinati. Per ora parliamo di poche unità, ma sono già diversi casi uno dopo l’altro". Strutturale, invece, il problema della carenza di posti per l’accoglienza non di emergenza. "Servono per garantire a donne e bambini un posto al sicuro dal maltrattante dove costruire un percorso di autonomia. Questo è l’intoppo che ci troviamo a dover risolvere".