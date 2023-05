Donna disperata dopo la separazione La salva un carabiniere

Solo dopo due ore di drammatico ascolto, e di racconto di una vicenda personale che l’aveva ormai stremata, si è lasciata convincere a lasciare il coltello con il quale minacciava di togliersi la vita, e con cui si era già ferita alle mani e ai polsi. A portare avanti quella difficile conversazione, è stato il comandante dei carabinieri della stazione di Porlezza, libero dal servizio e richiamato per gestire quell’emergenza nel fine settimana. A chiedere aiuto, è stato il compagno della donna, una cinquantenne del Porlezzese, che da anni vive una difficile situazione scaturita dalla separazione con l’ex marito, che l’ha emotivamente distrutta. Al punto di decidere di farla finita. Una intenzione che l’attuale compagno ha intuito, rivolgendosi ai militari. Dopo una serie di difficoltà per riuscire a individuarla, la donna ha risposto a una chiamata del compagno, e a quel punto è subentrato il comandante della stazione, il maresciallo maggiore Luca Donadio, che è riuscito a farsi dire dove si trovava: in una zona boschiva vicino al lago di Piano. Si è così avvicinato da solo, sapendo che non voleva vedere nessuno e l’ha trovata già ferita alle mani e ai polsi. A quel punto ha iniziato ad ascoltarla e a farsi raccontare cosa le stava accadendo: uno sfogo durato oltre due ore, al termine del quale l’ha convinta a farsi riportare a casa. Pa.Pi.