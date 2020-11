Dolzago (Lecco), 24 novembre 2020 – Sciopero e picchetti a oltranza all'ortofrutticola “Spreafico” di Dolzago, dove 110 lavoratori di alcune cooperative esterne collocati in cassa integrazione da questa notte stanno manifestando con pesanti ripercussioni anche sulla viabilità di tutta la zona. Sono tutti tesserati del Sindacato intercategoriale Cobas che già nelle scorse settimane avevano organizzato manifestazioni di protesta. Chiedono di essere reintegrati in servizio e che la cassa venga applicata a rotazione a tutti, non solo a loro perché altrimenti il ricorso all'ammortizzatore sociale ha il sapore di una ritorsione, specialmente perché alcuni sono già stati rimpiazzati da interinali. La situazione è molto tesa, i carabinieri sono riusciti a fatica ad impedire lo scontro fisico con uno dei titolari della società, che conta 8 stabilimenti e 12 aziende agricole dove si lavorano 300mila tonnellate di frutta e verdura all'anno. Il prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha convocato per il pomeriggio di oggi un altro incontro tra delegati sindacali, vertici aziendali e responsabili delle varie imprese coinvolte nella dura e lunga vertenza . Nonostante l'opera di mediazione e i ripetuti tavoli di concertazioni che parevano il preludio ad un'intesa al momento non si intravvedono margini di un accordo. I sindacalisti di base reclamano il ritorno al lavoro di tutti i loro associati, altrimenti non intendono retrocedere e continueranno a protestare. "Qui non si molla, la lotta non si ferma", spiega Luca Esestime del S.i. Cobas



© Riproduzione riservata