Dito in un macchinario durante la lezione Paura per una studentessa

Tanta paura, ma per fortuna senza conseguenze, per via di un incidente che si è verificato ieri mattina all’Abf di Treviglio. "Durante le normali operazioni di pulizia di un macchinario, una studentessa del corso di panificazione e pasticceria si è incastrata un dito", spiega la scuola in una nota. "Per evitare qualsiasi rischio di lesione, sono stati chiamati i vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente risolvendo la situazione - prosegue l’istituto - Si specifica che il macchinario non era in funzione e che tutti i dispositivi di protezione individuale erano correttamente indossati. Tutti i nostri ragazzi frequentano i corsi di sicurezza obbligatori e durante le attività sono monitorati". L’allieva è stata trasportata in ospedale per i controlli.