Distributore di sigarette a fuoco nella notte Intossicata una donna

Poco prima delle 3 della notte tra martedì e mercoledì, il distributore di sigarette installato sull’ingresso del bar tabaccheria di piazza Foscolo ha preso fuoco. Le fiamme sono state contenute, anche grazie alla tenda che riparava l’ingresso dell’esercizio commerciale, e al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che ha limitato i danni. Ma non il fumo, che si è incolonnato ed è salito verso l’alto, intossicando una donna di 64 anni al primo piano. Incuriosita dal trambusto, si è affacciata, rimanendo esposta alle esalazioni per diversi minuti, fino ad accusare un malore. Così, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, è intervenuta un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata in via precauzionale al pronto soccorso. Nel frattempo sono stati avviati accertamenti per capire l’origine del rogo.