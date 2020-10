Lecco, 19 ottobre 2020 – E' stato trovatato sano e salvo il 47enne della provincia di Varese che risultava disperso dal pomeriggio di ieri sul Grignone. Nonostante la notte trascorsa all'addiaccio in montagna con temperature prossime agli zero gradi l'escursionista sta infatti bene. A individuarlo sono stati durante una perlustrazione aera in mattinata i vigili del fuoco dell'Elinucleo di Varese decollati dall'aeroporto di Malpensa a bordo dell'elicottero del 115 nome in codice Drago 80, mentre da terra si sono messi marcia i pompieri di tre squadre del Nucleo Speleo alpini fluviale. Dopo averlo localizzato i soccorritori lo hanno subito raggiunto. Una volta accertate le sue condizioni e dopo le prime cure lo hanno infine trasferito in sicuro a valle.

