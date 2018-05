1 min





Premana (Lecco), 12 maggio 2018 – Un 63enne della provincia di Monza è stato trovato morto a Premana, nella zona del rifugio Casera Vecchia di Varrone. L'uomo mancava all'appello da ieri sera, venerdì. Per cercarlo sono stati mobilitati i tecnici del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Si sono levati in volto anche gli operatori dell'eliambulanza di Como. A individuare il corpo ormai privo di vita del brianzolo è stato un altro escursionista. L'auto del disperso era già stata ritrovata da diverse ore, parcheggiata nella zona industriale di Giabbio, poi, questa mattina, è stata individuata anche la salma del disperso. Ai soccorritori non è rimasto altro che informare i carabinieri e poi portare il cadavere a valle.



di D.D.S.

