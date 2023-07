Disperso da venerdì Il laghee non si trova

Fausto non si trova. La zona dove è caduto in acqua dalla sua barca ed è annegato sembra sia stata circoscritta ma il lago di Como non restituisce il corpo di Fausto Tosarini, il pescatore di 81 anni disperso da venerdì mattina. Anche ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, supportati dai colleghi delle squadre nautiche di Lecco, Bellano e Como, lo hanno cercato per tutto il giorno ma non lo hanno individuato, nonostante l’impiego di un robot sommergibile che raggiunge i 600 metri di profondità e sofisticati ecoscandagli. L’area dove il corpo potrebbe trovarsi sembra però sia stata delimitata. Intanto si fa largo il dubbio che non si sia trattato di un incidente causato dalla burrasca scatenata da un’improvvisa ondata di maltempo: Tosarini era un laghee esperto, conosceva ogni punto del Lario come le proprie tasche, sapeva valutare ogni situazione. Eppure è salpato nonostante le condizioni meteo proibitive, senza indossare nemmeno un giubbotto salvagente e lasciando a casa documenti, cellulare e tutti gli effetti personali.

