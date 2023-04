Diritto alla quiete Scattano le ordinanze del primo cittadino

Nuova stretta sulla movida a Sarnico. Dopo l’ordinanza dell’estate scorsa, ora arriva quella di primavera. Il sindaco Giorgio Bertazzoli, infatti, per arginare gli schiamazzi notturni, ha firmato un nuovo provvedimento che impone ai pubblici esercizi l’obbligo di stop alla musica, anche all’interno dei locali, alle 24. Le aree esterne, invece, dovranno essere rese inutilizzabili oltre le 2,30 con lo sgombero dei plateatici. L’iniziativa è stata presa in seguito ai numerosi episodi di disturbo della quiete pubblica, in prevalenza nel fine settimana e concentrati nelle vicinanze dei locali. Spiega il primo cittadino:"In Comune sono giunte segnalazioni da parte dei cittadini con tanto di raccolta firme in nome del diritto al riposo notturno".