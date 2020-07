Sono 2.188 gli imprenditori che hanno attivato la cassa Covid ai dipendenti per fronteggiare le conseguenze della pandemia. La Cig in deroga al momento riguarda 8.762 lavoratori, mentre le ore di sospensione autorizzate ammontano a 2.549.577. In media ogni dipendente in cassa perderà 290 ore pari a circa 36 giorni di lavoro, con contestuale decurtazione di stipendio, oppure verranno bruciati quasi 320mila giorni lavorativi di mancata produzione o erogazione di servizi, a seconda delle attività. Le statistiche sono elaborate elaborati dagli impiegati del Centro per l’impiego di Lecco della Provincia di Lecco su dati regionali in base ai decreti autorizzativi emanati da Regione Lombardia tra il 21 aprile e l’8 luglio. Le cifre potrebbero essere inoltre essere sottostimate perché solo da poco tempo è stato possibile verificare il numero di aziende uniche. D.D.S.

