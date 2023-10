Digos e militari. Addio per pochi al prof Gilardi

Si è svolto ieri il funerale di Carlo Gilardi, il 92enne morto domenica all’hospice “Il Nespolo“ di Airuno, nel suo paese che amava tanto, ma non nella sua casa, da cui era stato allontanato a forza alla fine di ottobre 2020, per difenderlo da chi avrebbe dovuto assisterlo e invece si è approfittato di lui e dei suoi soldi. Lo hanno salutato solo la sorella Sandra, con cui aveva litigato proprio per come gestiva la cospicua eredità ma con la quale si era riappacificato, il sindaco Alessandro Milani e l’ex prima cittadina Adele Gatti a testimonianza del suo impegno come consigliere comunale nel 1960, fondatore della Pro loco nel 1972 e benefattore, più una sessantina di pochi veri amici selezionati. Tra questi pure Luigi Gapsarini, presidente della cooperativa sociale Solleva, conoscente di lunga data, uno dei pochi che è rimasto accanto a Carlo sino alla fine e per tutto il periodo del suo ricovero coatto in casa di riposo. Le esequie si sono svolte infatti in forma strettamente privata, come voluto dallo stesso Carlo. Carabinieri, agenti della polizia locale e della Digos hanno controllato scrupolosamente che solo gli invitati partecipassero al rito funebre. Una solita sezione facinorosa dei manifestanti del comitato che chiedevano la libertà di Carlo ha tentato di infiltrarsi, ma è stata subito individuata e allontanata. "Prof Carlo Gilardi", l’unica scritta sulle carte funebri, come Carlo, ex docente di Estimo e Ragioneria oltre che maestro di vita, desiderava essere ricordato, insieme alla figura di san Francesco d’Assisi, a cui lui si ispirava per mitezza e povertà. Al posto dell’omelia il parroco don Ruggero Fabris ha letto un ultimo messaggio di Carlo ai partenti: "Scusatemi se la cerimonia non è di vostro gradimento", senza aggiungere altro. D.D.S.