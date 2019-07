Pagnona (Lecco), 11 luglio 2019 - La diga di Pagnona spaventa ancora. Nei giorni scorsi, al Pirellone, si è svolta una riunione tra i vertici della Protezione civile regionale e i delegati della Direzione generale per le dighe del ministero delle Infrastrutture proprio per valutare le condizioni dell’impianto e dell’invaso artificiale che, il 12 giugno, in seguito all’ondata di maltempo che ha investito la zona dell’Alto Lario e della Valsassina, ha tracimato, gonfiando così ulteriormente il torrente Varrone già carico d’acqua che ha poi rotto gli argini e devastato Dervio.

Proprio dal dicastero retto dal pentastellato Danilo Toninelli, dopo il summit in Regione Lombardia, hanno ordinato ai gestori dello sbarramento di effettuare in fretta alcuni interventi urgenti. Intanto devono essere rimossi tutti i detriti, come rami e tronchi, che dovessero ancora invadere il lago. Il timore è che, in caso di un altro nubifragio, possa succedere di nuovo quanto già capitato il mese scorso: «Tali materiali potrebbero interferire con gli scarichi, determinando l’incontrollato innalzamento del lago» e quindi la sua tracimazione improvvisa, avvertono gli esperti. Devono essere asportati pure gli accumuli che premono contro le pile della passerella affinché gli addetti possano monitorare senza problemi la situazione e la perfetta efficienza della diga. Per lo stesso motivo deve essere ripristinata la strada di accesso: «La rapida accessibilità allo sbarramento è da ritenersi condizione essenziale per la sicurezza». Durante la piena invece, a causa delle frane che sbarravano il passo, nessuno è potuto salire fin lassù, a 700 metri di altezza, per verificare di persona le condizioni di una diga che risale al 1923, e che avrebbe potuto trasformarsi in una sorta di nuovo Vajont qualora avesse ceduto e rilasciato i suoi potenziali 120mila mc d’acqua.

Dall'ufficio tecnico per le dighe sollecitano anche di verificare la necessità di eventuali lavori di manutenzione necessari e di attuarli quanto prima. A chiedere di mettere in sicurezza l’intero impianto erano già stati comunque, all’indomani del disastro di metà giugno, i responsabili della Protezione civile provinciale e lombarda e il prefetto di Lecco, Michele Formiglio.