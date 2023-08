Diciotto telecamere sorvegliano i parchi

Vigileranno sul lago di Sartirana, Villa Confalonieri, parco delle Rimembranze, parco don Minzoni i nuovi occhi elettronici installati a Merate. Si tratta di 18 telecamere fisse e multi ottiche che si aggiungono agli altri 44 nuovi punti di osservazione per garantire un maggiore controllo del territorio e si inseriscono nel circuito esistente e che già in tempi recenti era stato integrato con quelle posizionate al liceo Agnesi, al Viganò e al Clerici. Insieme al nuovo impianto è stato installato anche un server per la gestione del sistema che consentirà al Comando di Polizia Locale di usufruire di una centrale operativa moderna. La città dinque è sempre più sorvegliata da decine di telecamere e resta da capire se saranno utili anche per regolare la sosta selvaggia, in diversi angoli della città tra cui anche l’area davanti al palazzo municipale dove, a tarda sera, si notano auto e moto parcheggiate ovunque. A installarle nelle ultime settimane è stata l’amministrazione comunale di Merate grazie anche al cofinanziamento di regione Lombardia (per una quota di 80mila euro).