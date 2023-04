Deve scontare più di 13 anni Rintracciata mentre va a trovare i genitori a casa

Si era allontanata dalla comunità che la ospitava a Tirano, grazie a un permesso che le concedeva di andare a casa dei genitori a Cinisello Balsamo. Ma lì la 38enne non ci è mai arrivata. Ricercata per scontare 13 anni e 8 mesi di carcere per rapine, scippi, ricettazione, truffa e detenzione di droga, è stata rintracciata e arrestata dai carabinieri di Mariano Comense che, grazie a controlli svolti in passato, sapevano che la donna frequentava un quarantenne del posto noto ai militari, dove effettivamente si era recata e aveva trovato ospitalità. Ora si trova in carcere al Bassone di Como, in esecuzione della sentenza definitiva.

Pa.Pi.