Dervio (Lecco), 4 settembre 2020 - Il Varrone spaventa ancora. A distanza di 15 mesi dall’alluvione che il 12 giugno 2019 si abbattè su Dervio come uno tsumami, anche ieri in paese si è temuto un nuovo Vajont e il sindaco Stefano Cassinelli ha ordinato l’evacuazione immediata di tutte le case a ridosso del ponte ferroviario, perché il torrente nel giro di poche ore si è gonfiato a dismisura, sia per la pioggia battente sia perché alimentato dall’apertura a monte dei canali di scolo della diga di Pagnona per evitare che il bacino artificiale tracimasse in maniera incontrollata dallo sfioro dello sbarramento idroelettrico, proprio come accaduto all’inizio dell’estate dell’anno scorso.

Una ventina di residenti nell’area rossa sono stati sfollati d’urgenza in fretta e furia e temporaneamente trasferiti nella sala civica municipale, mentre per tutti gli altri è scattato il divieto di accedere alle cantine e ai box interrati per il rischio di essere travolti e rimanere intrappolati da una possibile ondata di piena imminente. L’allerta è durata fino al primo pomeriggio, non appena i gestori dell’impianto energetico e i funzionari dell’Ufficio dighe regionale hanno annunciato il cessato pericolo e tutti hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni.

"Abbiamo decretato lo sgombero a scopo precauzionale – spiega il primo cittadino, memore di quanto avvenuto l’anno scorso subito dopo il suo insediamento –. Il fiume è esondato lungo un tratto privo di argini che chiediamo vengano immediatamente innalzati. I lavori devono cominciare entro pochi giorni con la procedura di somma urgenza. I derviesi sono arrabbiati e hanno ragione a esserlo, a distanza di quasi un anno e mezzo dalla precedente alluvione in molti punti permangono le stesse criticità".

Lo ha ribadito tramite il suo vice Giovanni Mainoni anche durante il summit convocato d’urgenza in prefettura per monitorare soprattutto la situazione della diga di Pagnona, che entro la fine del 2021 verrà abbassata di 5 metri rispetto ai 21 attuali in modo da diminuirne la portata come deciso in un precedente incontro svoltosi a metà settembre per realizzare finalmente un progetto elaborato quasi 20 anni fa e classificato urgente dal 2005. Il vertice è stato organizzato proprio perché pure ieri è stato di nuovo superato il livello di massimo invaso.