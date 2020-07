Dervio (Lecco), 2 luglio 2020 – Incidente nella galleria della Superstrada all'altezza di Dervio in direzione nord verso Sondrio. Nella carambola, avvenuta nel pomeriggio di oggi intorno alle 18, sono rimaste coinvolte cinque persone che viaggiavano su un furgone Renault Kangoo e su una Vw Tiguan: si tratta di una ragazza di 20 anni, di un giovane di 28, un uomo di 54 e due donne di 40 e 60 anni. Nessuno fortunatamente ha riportato ferite gravi nonostante la violenza dell'impatto in seguito al quale i due mezzi su cui si trovavano hanno riportato gravi danni.Alcuni dei cinque sono stati accompagnati per precauzione all'ospedale di Gravedona.

A innescare lo schianto sarebbe stato il conducente del veicolo commerciale che ha tamponato la Tiguan. Sul posto sono accorsi in forze i soccorritori con i sanitari del 118 insieme volontari del Soccorso di Bellano con due ambulanze, i pompieri di quattro squadre dei vigili del fuoco volontari di Bellano e del comando provinciale di Lecco, gli agenti della Polizia stradale e i tecnici di Anas. Per rimuovere quanto prima i mezzi incidentati e ripristinare il più in fretta possibile la viabilità è intervenuto con il suo carro attrezzi Simone Quadroni del soccorso stradale dell'officina di Sorico. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi del sinistro e le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati, un tratto di corsia di sorpasso all'interno della galleria della 36 è stato chiuso al transito con ripercussioni sul traffico e rallentamenti.

