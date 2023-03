Dervio, opere anti-alluvione quasi ultimate: "Il paese sarà più sicuro"

Dervio, opere anti-alluvione

Dervio (Lecco) – Il torrente Varrone non fa più paura. A distanza di due anni e mezzo dalla piena che ha sommerso e costretto all’evacuazione d’emergenza metà paese, Dervio è più sicura e protetta da inondazioni.

Dopo aver rinforzato gli argini e aver ripulito e abbassato l’alveo, sono in corso altri interventi, sia per alzare le sponde, sia per posizionare reti. Le reti servono per bloccare tronchi, rami, legname e altro materiale galleggiante che dovesse essere trascinato a valle dalla forza della corrente in caso di alluvioni, impedendo che si blocchino e formino eventuali sbarramenti che impediscano all’acqua di defluire. Nel giro di pochi giorni i lavori dovrebbero terminare.

Vicino al ponte ferroviario, in prossimità della foce del Varrone, è stato inoltre posizionato un escavatore con un braccio estensibile dotato di ragno pronto all’uso per rimuovere i detriti che dovessero incastrarsi sotto il viadotto in modo da mantenere sempre libero il passaggio.

Complessivamente il conto, pagato grazie a finanziamenti regionali, è già di 3 milioni, che sono meno dei 5 milioni di danni che sono stati riconosciuti a cittadini e imprenditori e dei costi sostenuti per bonificare Dervio dopo quanto accaduto a metà giugno 2019.

"A breve concluderemo l’intervento primario che abbiamo chiesto con forza per fermare i tronchi che scendono a valle – spiega il sindaco Stefano Cassinelli -. Il sistema di reti poste appena a monte del paese consentirà di bloccare il materiale flottante riducendo drasticamente i rischi. Nel frattempo sono in fase di predisposizione gli interventi per alzare gli argini e mettere paratie in diverse zone del paese".

Non è ancora finita. Ad ulteriore garanzia è stato deciso di scavare una vasca di laminazione, sempre più a monte, nel tratto di torrente tra la diga di Pagnona in alto, da cui era tracimata la massa d’acqua fuori controllo, e il paese in basso. "È emersa l’esigenza di un’ulteriore opera molto a monte del paese – prosegue Cassinelli -. Permetterà di laminare le piene per far defluire l’acqua in tempi più lunghi e in maniera controllata riducendo ulteriormente il rischio di esondazioni". È un intervento da altri 800mila euro, che però non graveranno sulle tasche dei contribuenti derviesi, poiché verranno di nuovo stanziati dal Pirellone.