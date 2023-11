Dervio, incendio in una ditta: il sindaco lancia l'allarme

Dervio (Lecco), 19 novembre 2023 – Fiamme in ditta a Dervio. Neppure il tempo di spegnere l'incendio divampato domenica mattina all'interno di un'azienda di rifiuti speciali a Colico, che i vigili del fuoco in serata sono dovuto correre a Dervio, sempre sul lago di Como, per un rogo scoppiato in un'altra attività specializzata in ferramenta, ma in cui si utilizza pure materiale cartaceo.

L'incendio a Dervio

A lanciare l'allarme è stato un passante che ha visto del fumo fuoriuscire dal capannone della sede produttiva Metal Decor, in via Guglielmo Marconi: ha avvisato il sindaco Stefano Cassinelli che si è precipitato sul posto, ha effettivamente verificato la presenza del fumo e a sua volta ha allertato i vigili del fuoco.

Sono stati subito dirottati a Dervio i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano e Valmadrera, con due autopompe, tre autobotte e un'autoscala. Con loro ci sono pure i volontari del Soccorso bellanese. L'incendio è stato spento, ma le operazioni di bonifica per impedire che si sviluppino altri focolai sono in corso e si preannunciano molto lunghe.