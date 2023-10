Incendio a Dervio, il sindaco telefona agli inquilini che si mettono in salvo

Dervio (Lecco), 24 ottobre 2023 – I due inquilini non si erano accorti di nulla. A lanciare l'allarme e avvisarli, consentendo loro di mettersi in salvo, è stato il sindaco che ha visto una colonna di fumo grigio levarsi dal palazzo. Nel pomeriggio di oggi un incendio è divampato nello scantinato di un condominio a Dervio. Probabilmente è stato innescato da un cortocircuito.

Il sindaco Stefano Cassinelli che si trovava in ufficio in municipio e per primo ha avvertito odore di bruciato, è corso sul posto, ha suonato al campanello degli unici due abitanti del caseggiato, ma nessuno rispondeva.

Li ha quindi contattati per telefono. Sul posto sono poi intervenuti in forze i vigili del fuoco del comando provinciale di Como e del distaccamento di volontari di Bellano, che in pochi minuti hanno spento il rogo e ripristinato le condizioni di sicurezza. I danni, dai primi sopralluoghi, sembrano molto limitati.