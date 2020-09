Dervio (Lecco), 6 settembre 2020 – Un sudamericano di 22 anni ha acceso un falò con una bottiglietta di alcol che a causa di un ritorno di fiamma gli è letteralmente esplosa in mano, inondandolo di liquido infiammabile che lo ha trasformato in una torcia umana. E' successo nella tarda mattina di oggi a Dervio in una abitazione in via della Roggia.

Il 22enne avvolto dal fuoco in preda al panico e al dolore è corso gridando in strada, dove un vicino è riuscito ad estinguere le fiamme buttandogli addosso un giubbotto per soffocare il rogo. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche la cognata, una donna di 37 anni. Sul posto sono intervenuti in forze i sanitari del 118 con i volontari del Soccorso bellanese e di Mandello insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Bellano. Sono stati mobilitati anche i soccorritori di due eliambulanze, quella di Milano e quella di Milano, atterrati nel campo sportivo comunale. Il giovane si trova ora intuato al Centro ustionati del Niguarda, mentre la donna è stata tarsferita a Lecco. Di quanto accaduto si è sincerato personalmente anche il sindaco Stefano Cassinelli.