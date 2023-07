Dervio, escursionista stroncato da un malore sul sentiero del Viandante

Dervio (Lecco), 10 luglio 2023 - Questo pomeriggio le temperature sul Lario hanno superato i 35 grandi anche in quota e proprio l’afa potrebbe essere la causa del malore che è costato la vita a un escursionista di 69 anni di nazionalità tedesca. L’uomo ha avuto un malore mentre stava percorrendo il sentiero del Viandante, nel territorio del comune di Dervio. A trovarlo attorno alle 17.30 è stata un’altro escursionista che l’ha visto riverso a terra e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione Valsassina del Soccorso alpino insieme all’elisoccorso decollato da Como. Nonostante i tentativi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare e il costato il decesso, dopo l’autorizzazione da parte del magistrato, il corpo dell’escursionista è stato trasportato in barella fino all’abitato di Dervio, alla presenza dei carabinieri di Colico. L’intervento si è concluso alle 20.