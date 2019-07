Dervio, 4 luglio 2019 – L'alluvione spegne i fuochi d'artificio di Dervio. Lo comunica il sindaco Stefano Cassinelli. “Quest'anno i fuochi d'artificio del 15 agosto non verranno effettuati – spiega il primo cittadino -. Tradizionalmente lo spettacolo pirotecnico si svolgeva a conclusione della giornata in unione con Cremia ma i gravi eventi alluvionali e debiti fuori bilancio stanno mettendo in crisi le economie comunali. Doveroso è ringraziare il Comune di Cremia per la disponibilità e la comprensione della problematica nel sostenere la scelta di non farli. Bruciare 8.500 euro per uno spettacolo pirotecnico in questo momento non ci pare opportuno, cercheremo di destinare più fondi possibile alla Protezione civile per cui è necessario acquisire un nuovo mezzo”.

Non si tratta però solo di una scelta economica, ma anche di una decisione politica: “Al di là dell'uso di 8.500 euro per i fuochi ci siamo chiesti se vi siano reali benefici per l'economia del territorio da questo evento che, oltretutto, crea non pochi problemi ad alcuni disabili presenti in paese e non di meno a quasi tutti gli animali domestici e non”, continua il sindaco, che lancia anche una raccolta fondi proprio l'acquisto di un nuovo mezzo per i volontari della Protezione civile che si sono rivelati determinati per risolvere l'emergenza del maltempo del 12 giugno. “Chi vuole può donare sul Conto corrente del Comune di Dervio IT74I0569651230000006000X72 Banca Popolare Sondrio con causale Protezione civile”.