Derubato del telefono e accoltellato

Gli ha scippato il telefonino, lui ha cercato di opporsi, si sono azzuffati, e allora lo ha accoltellato, sferrandogli un fendente alla natica. Poi è scappato. È successo la notte scorsa a Brivio. Il rapinatore non è però andato molto lontano, i carabinieri lo hanno bloccato poco dopo, sulla sua auto, mentre usava lo smartphone appena rubato, senza nemmeno essersi accorto del sistema di localizzazione attivato. È stato così arrestato. Si tratta di un marocchino di 25 anni, uno sbandato senza fissa dimora e irregolare, perché non ha il permesso di soggiorno. La vittima, un altro marocchino di 24 anni ospite a Olgiate Molgora, è stato invece soccorso dai sanitari di Areu e accompagnato in ospedale. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi, la pugnalata gli ha provocato una lesione poco profonda, senza danneggiare né muscoli né vasi sanguigni. Dopo essere stato medicato è stato dimesso con una prognosi di una decina di giorni. D.D.S.