Depuratori in affanno Dall’Unione europea è in arrivo la quarta sanzione

dI Federica Pacella

Reflui depurati contro la siccità, ma prima bisogna risolvere il problema della scarsa o inesistente depurazione. A fronte della grande siccità del 2022 e degli strascichi della carenza di neve che allarmano anche quest’anno gli agricoltori (-25% le riserve idriche in Lombardia), una delle ipotesi messe in campo è il reimpiego delle acque di recupero, ovvero le acque reflue urbane trattate ed affinate per scopi agricoli. Un progetto, questo, su cui pesa però il livello non sempre ottimale di depurazione, che è già valsa all’Italia ben 3 sentenze di condanna dall’Europa: la 20042034, giunta fino alla sanzione pecuniaria (causa C-25117, per la quale l’Italia paga 165 mila euro al giorno) sulle acque reflue nei centri urbani e la 20092034 (C-8513) sugli scarichi in aree sensibili e la 20142059. Una quarta è in istruttoria, ovvero la procedura 20172181.

Dalla mappatura disponibile sul sito del commissario unico per la depurazione, la Lombardia è tra le regioni italiane con il maggior numero di agglomerati coinvolti, insieme a Sicilia e Calabria (che ne hanno più di 100) e a “pari demerito” con la Campania, per aver più di 50 agglomerati interessati da almeno una delle quattro procedure. In tutto, in Lombardia sono 75 le realtà interessate (il 10% del totale in Italia) per un totale di circa 1,3 milioni di abitanti equivalenti coinvolti in due procedure, la 20142059 e la 20172181; gli interventi per risolverle ammontano a oltre 420 milioni di euro. La maggior parte dei comuni si trova nel Bresciano, dove se ne contano ben 56; due gli agglomerati coinvolti in provincia di Bergamo, 5 in quella di Como, uno nel Cremonese, 3 nel Lecchese, 5 nel Pavese, 3 nella provincia di Varese.

In questi anni, risulta che 5 sono usciti dall’infrazione (su 13 a livello nazionale): si tratta di Calco (Lecco), Melegnano (Milano), Mortara (Pavia), Valle San Martino (Lecco) e Vigevano (Pavia). A breve potrebbe aggiungersi anche Angolo Terme, in Val Camonica, dove la dismissione dell’impianto Bià Sot ed il collettamento dei reflui ivi trattati all’impianto di Costa Volpino (intervento di Acque Bresciane) dovrebbe aver risolto l’infrazione: per l’ufficialità, si attende però il parere dell’Unione Europea. La Val Camonica è, del resto, tra quelli con più casi di agglomerati in infrazione. Nei comuni che hanno aderito al gestore unico Acque Bresciane gli investimenti sono concentrati proprio su questo fronte: sono 16 gli interventi previsti solo per risolvere le infrazioni europee.

Quali sono le principali ragioni delle violazioni? Si va dal sottodimensionamento degli impianti (che significa che i reflui non possono essere adeguatamente depurati) a impianti ormai vecchi e mal funzionanti fino all’assenza tout court di collettori, che significa che ci sono zone non servite dalla rete fognaria, dove i reflui vengono scaricati in aree sensibili, ad esempio nei corsi d’acqua. Il Pnrr dovrebbe contribuire ad accelerare gli investimenti, al netto della cronica carenza di personale necessario per progettare e realizzare gli interventi.