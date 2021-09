Cernusco Lombardone (Lecco), 14 settembre 2021 - “Insieme siamo capaci di affrontare anche il dramma della pandemia, perché l'umanità è fatta per darsi una mano e può essere buona”. A scagliarsi contro la “tendenza pessimista e lamentosa” e al “clima di parole deprimenti” è l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, che quest'oggi è stato in visita all'hub vaccinale di Cernusco Lombardone, allestito gratuitamente nel nuovo stabilimento della Technoprobe, messo a disposizione dai fratelli e Cristiano e Roberto Crippa, patron del colosso mondiale della microelettronica di precisione e qualità fondato nel 1995 in un garage dal padre Giuseppe. Nel centro vaccinale regalato completamente arredato e attrezzato dai due imprenditori prestano inoltre servizio da mesi 7 giorni su 7 decine e decine di volontari della Protezione civile e delle Penne nere.

“Sono qui per esprime apprezzamento, ringraziamento e ammirazione per tutto questo – ha detto l'arcivescovo ai due mecenati della salute, ai volontari, agli operatori sanitari e alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine -. Quest'esperienza mi aiuta anche a rispondere alla domanda su come è fatta l'umanità e come è fatta la nostra società. Siamo circondati da un clima di parole deprimenti, ma se considero quello che voi fate comprendo che noi uomini e donne siamo fatti bene, siamo fatti per fare il bene e siamo capaci di grandi imprese. Siamo capaci di affrontare un dramma come questo della pandemia e di affrontarlo insieme”. Nella sua visita monsignor Mario Delpini è stato affiancato, oltre che dai “padroni di casa”, dal prefetto di Lecco Castrese De Rosa, da molti sindaci del territorio a partire da Giovanna De Capitani prima cittadina di Cernusco, dal parroco don Alfredo Maggioni e dal direttore generale dell'Asst di Lecco Paolo Favini.

Con la sua presenza in un hub vaccinale l'arcivescovo ha voluto anche testimoniare personalmente l'importanza della vaccinazione e invitare tutti a vaccinarsi, secondo anche quelle che sono le indicazioni di papa Francesco e dei vescovi della Cei. L'insolita visita pastorale si sé svolta in concomitanza all'annuncio del governatore della Lombardia Attilio Fontana sul superamento dell'80% di vaccinati a ciclo completo in regione: “Un traguardo importante che ci fa sentire più tranquilli, considerato che per la maggior parte delle infezioni sopra tale soglia si comincia a parlare di 'immunità di gregge'. Credo che, se chi ancora non ha aderito si convincerà, le problematiche legate al Covid si ridurranno in maniera sostanziale e, mi auguro, definitiva". Dal 20 settembre inoltre si partirà già con la terza dose.