Valgreghentino (Lecco) - Il suo cuore continuerà a battere con i cuori delle persone che il suo ricordo permetterà di salvare. Verranno acquistati e donati tre defibrillatori semiautomatici con i fondi raccolti in memoria di Marco Pietro Rossi, il paracadutista di 34 anni di Valgreghentino che a fine gennaio è morto schiantandosi a terra in fase di atterraggio all'aeroporto di Cremona Migliaro. I defibrillatori saranno donati uno agli altri parà dell'Anpdi di Lecco, che è l'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia di Lecco, il secondo verrà collocato nell'azienda di Valmadrera dove lui lavorava ed era responsabile per il primo soccorso, l'ultimo invece verrà installato sul Cornizzolo da dove si lanciano gli appassionati del volo a vela in parapendio.

Sono stati i genitori e la compagna di Pescegatto, come era soprannominato, a scegliere dove posizionare i tre defibrillatori semiautomatici, che si aggiungeranno a quello destinato ai compagni di lancio dello Sky Team Cremona di cui faceva parte. Inizialmente l'obiettivo dei familiari e degli amici che hanno lanciato la raccolta fondi durante il funerale del 34enne era raccogliere almeno i soldi necessari per acquistare un defibrillatore da regalare proprio agli altri paracadutisti del suo gruppo. Le donazioni sono state però molto superiori a quanto preventivato, perché Ines, altro nickname che si era dato, era molto più conosciuto e soprattutto ben voluto e stimato di quanto i suoi genitori si immaginassero: in suo nome e in suo ricordo sono stati raccolti quasi 10mila euro che hanno permesso di comperare altri tre dae.