Davide Rusconi, invalido dopo l’incidente sul lavoro: “Ho vinto in tribunale, ma nessuno mi risarcisce”

Davide Rusconi

Casargo (Lecco) – Davide era solo un apprendista di 21 anni, non gli avevano dato né il caschetto e nemmeno l’imbracatura di sicurezza. Lo hanno lo stesso spedito su un’impalcatura instabile e senza protezioni. Quando ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro nulla lo ha trattenuto: si è aggrappano ad una ringhiera che però era fissata male e gli è rimasta in mano.

Dopo essersi schiantato al suolo da un’altezza di 3 metri ed essersi spaccato la schiena, è stato così travolto anche dalla balaustra. Era il 3 luglio 2006: da quel momento Davide Rusconi, oggi 37enne di Casargo, non ha più potuto rimettersi in piedi sulle proprie gambe, perché divenuto paraplegico.

Per quell’infortunio l’ex garzone di cantiere aspetta di essere ancora risarcito. Attende dal 18 settembre 2017, la data della sentenza con cui i giudici della Corte d’appello di Milano hanno condannato il suo ex datore di lavoro Santino Muttoni - che ora ha 72 anni - a indennizzarlo con 728.540,62 euro. Di quei soldi Davide non ha visto nemmeno un centesimo.

Ha ricevuto 185mila euro a titolo di anticipo, che non rientrano nel conteggio stabilito dai magistrati. In seguito a un lungo contenzioso legale ha ottenuto solo il pignoramento e l’assegnazione di alcuni immobili, tra cui quello dove si è verificato l’incidente, più un terreno.

Sulla carta varrebbero 410mila euro, in realtà sono invendibili e non monetizzabili. "Ci ho provato, li ho pure messi all’asta a mie spese - racconta Davide - Nessuno lì vuole".

Per pareggiare i conti mancano inoltre appunto almeno altri 318mila euro cash. Sono quanti i 315mila del mezzo milione di euro di assicurazione incassati dall’imprenditore, con cui quest’ultimo ha preferito pagare le sanzioni staccate dagli ispettori dell’Inail invece che Davide rimasto in sedia a rotelle.

Non c’è modo di ottenere altro: l’impresa per la quale Davide lavorava è fallita e non c’è più e non può reclamare nulla dalla nuova società intestata al figlio dell’ex datore di lavoro.

"In tribunale ho vinto, in pratica ho perso - commenta Davide, tradito da norme che invece avrebbero dovuto tutelarlo - Io però non mi arrendo, continuerò a lottare per ciò che è giusto. Tanto non ho più nulla da rimetterci, ho già perso le gambe, che altro possono prendersi da me?".