Cremella, pericoloso e irregolare: il prefetto ordina il rimpatrio di un 37enne marocchino

Cremella (Lecco), 20 aprile 2024 – Pericoloso e irregolare. Per questo un cittadino marocchino di 37anni è stato espulso dall'Italia e accompagnato in un centro di rimpatrio per essere riportato nel suo Paese d'origine con il primo volo disponibile.

A “cacciare” il 37enne magrebino è stato il prefetto di Lecco Sergio Pomponio dopo aver visionato il suo fascicolo penale: senza permesso di soggiorno appunto, parecchi precedenti giudiziari e di polizia, un decreto di espulsione già in tasca che non ha rispettato... tutti elementi che lo qualificano socialmente pericoloso.

Lo hanno rintracciato i carabinieri di Cremella, che poi lo hanno accompagnato e scortato in aereo al Centro di permanente per il rimpatrio di Macomer, in Sardegna, prima che scappasse di nuovo. Appena possibile verrà imbarcato e riportato in Marocco. Delle pratiche si sono occupati i poliziotti dell'Immigrazione della questura di Lecco.

Rimpatriare gli stranieri che non ha diritto a stare in Italia non è semplice: bisogna identificarli con esattezza ma spesso non hanno documenti identificati, occorrono riscontri da parte dei funzionari delle ambasciate di riferimento, seguire procedure lunghe e complesse, spesso affrontare ricorsi e controricorsi e poi appunto occorrono aerei o navi o altri mezzi per i trasferimenti. Si tratta di pratiche che costano molto, in tempo, competenze, risorse umane e mezzi.