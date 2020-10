Lecco, 28 ottobre 2020 - Un treno in corsa, così definiscono in ospedale il virus che è tornato a circolare con un’intensità che fa paura: solo ieri in provincia di Lecco si sono registrati 198 nuovi casi di positività al Covid-19. A preoccupare soprattutto la velocità esponenziale dei contagi, che non sembra rallentare, proprio come un treno in corsa. Un dato che più di tutti impressiona: sono almeno 140 le classi scolastiche attualmente in quarantena in provincia, il che significa quasi tremila studenti di ogni ordine e grado a casa perché uno (o più) compagni sono risultati positivi.

Cresce anche la percentuale dei malati gravi tra i ricoverati, il che si traduce in un aumento della pressione sul personale ospedaliero. Al Manzoni medici , infermieri e amministrativi devono anche far fronte alle centinaia di persone che si presentano per essere sottoposti ai tamponi: in un giorno si è raggiunto il “picco“ di 500 test eseguiti quando normalmente l’unità di microbiologia riesce ad evaderne non più di 250. In questi casi i test vengono inviati all’ospedale Niguarda per essere processati e questo comporta un surplus di lavoro. Se la crescita dei contagi dovesse proseguire con questa forza esponenziale , il vero rischio è il collasso del sistema sanitario, tanto che il consigliere del ministero della Salute Ricciardi parla già dell’ipotesi lockdown per Milano. In provincia di Lecco la situazione non è così grave ma "saranno decisivi i prossimi dieci-quindici giorni quando è atteso il picco", trapela dall’ospedale Manzoni dove su indicazioni "urgentissime della Regione" è in corso una grandissima operazione di “rimappatura“ dell’organizzazione sanitaria territoriale nel suo complesso che verrà annunciata nella prossime ore.

L’idea è quella di trasferire in un unico ospedale, ad esempio il Fatenebefratelli di Erba, i reparti Oculistica delle strutture limitrofe dove al contrario si creerebbero posti-letto per i malati di Covid-19. La sfida regionale è quella non farsi trovare impreparati come avvenne nella prima ondata perché ripetere gli stessi errori di allora sarebbe diabolico, oltre che molto, molto pericoloso. Per tutti.