Cosmetici e liquori: furti per 7mila euro Denunciati 4 romeni

Cosmetici e liquori per un valore di 7mila euro rubati dagli scaffali di un supermercato di Tavernerio, nel corso di tre diverse incursioni. I carabinieri di Albate, dopo aver ricevuto le denunce per i furti commessi il 10 e 28 gennaio ma anche il 6 febbraio, sono riusciti a identificare e denunciare le responsabili, due ragazze di 17 e 22 anni e due ragazzi di 22 e 25 anni, tutti di origine romena e senza fissa dimora, che agivano in simultanea. Dopo aver prelevato la merce dagli scaffali, oltrepassavano insieme le barriere delle casse automatiche, distanziandosi, in modo da non essere fermati. All’esterno li attendeva una Audi A4 intestata a un altro romeno, residente a Napoli, anche lui denunciato.