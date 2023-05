Cortenova, escursionista scivola e cade nel bosco: salvata dagli ''angeli'' del Soccorso alpino

Cortenova (Lecco), 2 maggio 2023 – È partita in gita con le proprie gambe, è tornata indietro in barella. Una escursionista di 67 anni impegnata in una camminata lungo il sentiero della Valle dei Mulini a Cortenova in Valsassina, nel pomeriggio di ieri è scivolata ed è caduta in mezzo al bosco che stava attraversando. Non riusciva più a rialzarsi.

Per fortuna non era da sola e chi era con lei ha lanciato l'allarme agli operatori del 112, il numero unico di emergenza e urgenza, che li hanno immediatamente localizzati tramite il gps del cellulare. Dalla centrale di Soreu, la Sala operativa regionale dell'emergenza urgenza sanitaria, hanno subito mobilitato i soccorritori del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

Si sono messi in marcia una decina di tecnici, tra cui una sanitaria, perché tra i volontari del soccorso alpino ci sono pure medici e infermieri professionisti, addestrati e abilitati ad operare in ambiente impervio. La 67enne, che ha riportato diversi traumi, è stata così valutata da soccorritori qualificati, che le hanno prestato la prima assistenza, l'hanno immobilizzata e poi trasferita in sicurezza in barella a spalla fino al punto dove è stata possibile affidarla ai volontari della Croce rossa di Premana, che l'hanno infine accompagnata in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco. Sono stati allertati di supporto anche i vigili del fuoco di una squadra Saf del comando provinciale di Lecco.