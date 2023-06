Corsa contro il tempo per aprire la provinciale Al via il cantiere

Sono cominciati i lavori per riaprire al transito la Sp 72, chiusa tra Lierna e Varenna a causa di una frana che tre settimane fa l’ha travolta e interrotta. Ieri è iniziato l’intervento di messa in sicurezza del versante del dissesto e di ripristino del collegamento viario, mentre sono già in corso da settimana scorsa i lavori per riattivare la linea ferroviaria Lecco – Colico, che si trova più a monte, appena sopra la provinciale, anch’essa interrotta dalla stessa frana.

È stato allestito il cantiere e sono stati portati sul posto mezzi e macchinari da lavoro e tutto il materiale necessario, che poi è l’aspetto più critico da gestire, perché non è facile da reperire. Durante lo smottamento sul tetto della galleria paramassi sono crollati parecchi detriti che devono essere sgomberati. Un enorme masso ha perforato come una bomba la volta del tunnel di protezione. Inizialmente si è temuto di dover ricostruire completamente da capo la struttura di protezione. Le verifiche invece hanno permesso di stabilire che sarà sufficiente rinforzarla. La Sp 72 potrebbe così riaprire prima di quanto ipotizzato, forse anche entro fine mese. Pure i treni potrebbero tornare a circolare e calcare i binari nel giro di breve. D.D.S.