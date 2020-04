Lecco, 19 aprile 2020 – I morti dall'inizio dell'anno in provincia di Lecco sono aumentati del 40% rispetto al 2019, mentre da quando è cominciata la pandemia sono triplicati in confronto a marzo e ad aprile scorsi. Da gennaio nei 25 paesi campione monitorati dagli esperti di demografia dell'Istat si contano 853 decessi rispetto ai 569 dello stesso periodo del 2019, cioè 284 in più, mentre negli ultimi due mesi sono stati 492 rispetto ai 194 dell'anno scorso, cioè, 298 in più. Mancano riscontri perché non tutte le cause di morte sono state accertate, ma è presumibile supporre che l'aumento dei decessi sia almeno parzialmente riconducibile al nuovo coronavirus.

DECESSI TRA MARZO E APRILE Da marzo ad aprile a Barzanò si sono registrati 8 lutti rispetto ai 5 dello stesso periodo dell'anno scorso, a Brivio 17 rispetto a 2 con un'impennata del 1.350%, a Calco 9 invece che 5, a Calolziocorte 55 che sono 41 e il 293% in più dei 14 del 2019, a Casatenovo 30 rispetto a 12, a Cernusco Lombardone 13 rispetto a 6, a Civate 16 rispetto a 6, a Colico 15 rispetto a 10, a Costa Masnaga 17 rispetto a 3, a Galbiate 25 al posto di 15, a Lecco 95 rispetto a 53, a Lomagna 8 che sono il 700% in più dell'unico decesso tra marzo e aprile scorsi, a Mandello del Lario 22 rispetto a 14, a Missaglia 21 rispetto a 9, a Molteno 6 rispetto a 4, a Monticello Brianza 17 rispetto a 7, a Olgiate Molgora 21 al posto di 12 sebbene il dato non comprende quanti sono mancati nella Rsa dove si sono registrati 28 decessi, a Olginate 16 rispetto a 4, a Osnago, 7 rispetto a 2, a Paderno d'Adda 10 mentre l'anno scorso non si era celebrato nemmeno un funerale, a Robbiate 14 rispetto a 4, a Rogeno 7 rispetto all'assenza di defunti tra marzo ed aprile scorsi, a Valgreghentino 7 rispetto a 3, a Vercurago 6 rispetto a 2 e Varderio 18 rispetto all'unico decesso del 2019 con un'esplosione della mortalità del 1.700% che è tra le peggiori a livello nazionale, al pari di alcuni comuni della provincia di Cremona, di Bergamo e di Brescia. La maggior parte dei morti erano over 65 e maschi.

DECESSI DALL'INIZIO DELL'ANNO - Dall'inizio dell'anno i morti sono stati a Barzanò 18 tanti quanti nel 2019, a Brivio 38 rispetto a 17, a Calco 14 rispetto a 9, a Calolziocorte 77 rispetto a 42, a Casatenovo 50 rispetto a 40, a Cernusco Lombardone 21 rispetto a 16, a Civate 21 rispetto a 15, a Colico 28 rispetto a 18, a Costa Masnaga 29 rispetto a 11, a Glabiate 46 rispetto a 34, a Lecco 176 rispetto a 158, a Lomagna 12 rispetto a 10, a Mandello del Lario 51 rispetto a 36, a Missaglia 39 rispetto a 20, a Molteno 12 rispetto a 7, a Monticello Brianza 34 rispetto a 20, a Olgiate Molgora 34 rispetto a 24, a Olginate 29 rispetto a 21, a Osnago 16 rispetto a 11, a Paderno d'Adda 17 rispetto a 10, a Robbiate 29 rispetto a 9, a Rogeno 12 rispetto a 1, a Valgreghentino 13 rispetto a 6, a Vercurago 12 rispetto a 10, a Verderio 25 rispetto a 6.

I CONTAGIATI - Intanto la conta dei positivi al nuovo coronavirus continua a salire. In 24 ore sono stati riscontrati 42 nuovi casi in provincia di Lecco, che porta a 2.072 il numero di lecchesi che certamente ha contratto la Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Significa che un lecchese ogni 164 si è ammalato di sindrome respiratoria acuta.