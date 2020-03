Lecco, 28 marzo 2020 - Sale a tre il triste elenco dei medici deceduti nel Lecchese negli ultimi giorni a seguito dell’emergenza coronavirus. Ieri mattina è spirata all’ospedale Mandic di Merate – dove era stata ricoverata alcuni giorni fa - Annamaria Focarete, 70 anni, medico di famiglia, residente a Garlate con ambulatorio e attività a Olginate, nello studio di via Cantù, e a Villa San Carlo, frazione di Valgreghentino.

La dottoressa Focarete doveva andare in pensione lo scorso mese, ma aveva deciso di prolungare fino a giugno l’attività in affiancamento con la tirocinante. Nella sua lunga carriera aveva ricoperto importanti incarichi e in tanti – tra i suoi colleghi – la ricordano. «Ci aveva illuso Anna - è la testimonianza di Marino Lanfranconi, segretario Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) di Lecco - Con la tempra di sempre aveva dato segni di ripresa, sembrava scamparla anche al Covid 19, invece una superinfezione ce l’ha portata via ed è volata in alto".

Annamaria Focarete, presidente della sezione lecchese della Simg (Società italiana di medicina generale e delle cure primarie), consigliere provinciale Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) e già consigliere dell’Ordine provinciale dei medici di Lecco, si è spenta nella Rianimazione dell’ospedale. Lascia il marito, geriatra e cardiologo, e due figli. Con la dottoressa Annamaria Focarete sale a tre il numero di medici del Lecchese deceduti per Covid 19 negli ultimi giorni, dopo il dottor Domenico De Gilio e il dottor Ivan Mauri.