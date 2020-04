Montevecchia (Lecco), 6 aprile 2020 – E' morto all'età di 88 anni compiuti il 5 luglio scorso Agostino Bossetti volontario missionario laico di Montevecchia in Repubblica popolare del Congo dal 1971 quando lo Stato centrafricano era ancora Zaire. E' mancato a causa del coronavirus nella Rsa di Olgiate Molgora dove era ospite.

Durante la sua esperienza di volontariato ha messo a frutto la sua esperienza di carpentiere edile. Per la sua attività nel 2007 aveva ricevuto il premio Graziella Fumagalli e suor Erminia Cazzaniga. “Ci mancherà - commenta il sindaco Franco Carminati -. Con grande dolore ho appreso della sua scomparsa. Era persona eccezionale, fuori dal comune. Nella contabilità spietata di questo momento è entrato anche lui. Era una di quelle persone, che quando le incontri non le dimentichi più, che ha dedicato la sua vita agli altri. Gran parte della sua esistenza l’ha trascorsa in Africa con i volontari dell'associazione Mondo Giusto. Lo ricordo per la sua gentilezza”.