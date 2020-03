Lecco, 28 marzo 2020 - I contagiati in provincia di Lecco intanto salgono a 1.210, 51 solo nelle ultime ventiquattro ore, un dato che per la prima volta si è dimezzato rispetto al giorno prima. Il virus continua a colpire chi lavora in prima linea: i dipendenti risultati infetti nell’azienda ospedaliera sarebbero ben 300 tra medici, infermieri e personale amministrativo. Tra loro Anna Maria Focarete, 70 anni, medico di base con studia a Olginate e Villa San carlo, frazione di Valgreghentino. Nelle ultime 24 ore le forze dell’ordine hanno controllato 1157 persone e 539 esercizi commerciali, con 8 persone denunciate per violazione al decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Tra le vittime del Covid 19 c’è anche Fabio Rigamonti, 57 anni, di Ballabio classe 1963, conosciuto da tutti come “Zumpi“ e suor Maria Adelaide Apostoli, 84 anni, molto conosciuta a Mandello Lario, che è morta all’ospedale di Erba. Intanto la somma raccolta dalla Fondazione Comunitaria Lecche con l’iniziativa “Aiutiamoci“ a sostegno dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate per l’emergenza coronavirus ha toccato quota 2.803.416 euro grazie a 7.078 donatori.