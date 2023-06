Coppia anziana in moto investita, lui gravissimo, lei ricoverata a Bergamo

Marito e moglie, 66 anni lui e 63 lei, sono rimasti feriti in un incidente in moto ieri pomeriggio sulla Briantea a La Valletta Brianza. L’uomo è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Varese, la moglie al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I due erano in sella alla loro Vespa. Un automobilista straniero che procedeva nella stessa direzione avrebbe tagliato loro la strada per evitare un tamponamento. Per soccorrere marito e moglie, oltre a sanitari dell’autoinfermieristica e volontari di Croce Verde di Bosisio Parini e Sos Lurago, sono intervenute le eliambulanze di Como e Bergamo. L’uomo è stato rianimato prima di essere trasportato a Varese. Ferite meno gravi per la moglie. Sul posto pure i carabinieri e pompieri. D.D.S.