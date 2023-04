Controlli in due bar I carabinieri sospendono le attività per irregolarità

I carabinieri della Compagnia di Menaggio e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno svolto martedì mattina controlli in 2 locali pubblici di Centro Valle Intelvi e Alta Valle Intelvi, per verificare il rispetto delle condizioni obbligatorie e la regolarità dei contratti. In entrambi i casi le attività sono state temporaneamente sospese per gravi violazioni in materia di sicurezza, soprattutto in merito alla mancata formazione dei lavoratori sui rischi e ai piani di valutazione. In un caso è stata pure contestata la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Elevate ammende per 23mila euro e contestate sanzioni per 5000 mila euro, denunciati i due responsabili. Le attività potranno riprendere una volta sanate le carenze.