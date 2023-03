Controlli del Nas: riscontrate irregolarità in quattro mense

Una vasta operazione di controllo dei Nas, d’intesa con il ministero della Salute, nelle aziende dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense negli istituti scolastici. L’ispezione ha interessato 1.058 aziende operanti all’interno di mense scolastiche, 341 hanno evidenziato irregolarità, 482 le violazioni penali e amministrative, con sanzioni per 240 mila euro. Presso la mensa di una scuola paritaria di Bergamo, è stata riscontrata la presenza, tra le materie prime utilizzate per la preparazione dei pasti, di alimenti non più idonei al consumo, come pasta fresca scaduta di validità e farine con termine minimo di conservazione oltrepassato da un anno. Irregolarità riscontrate anche in altre mense di altrettanti plessi scolastici bergamaschi.