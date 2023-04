"Conquistare il territorio per ridarlo ai cittadini"

"Dobbiamo riconquistare il territorio che gli spacciatori hanno sottratto, per riconsegnarlo ai cittadini". È l‘imperativo del questore di Lecco Ottavio Aragona, che ha potenziato l‘offensiva contro gli invasori dei boschi della droga sia in Brianza, lungo la Statale 36, sia in Alto Lario.

Una lotta continua, ogni spacciatore catturato viene subito sostituito. Arresto dopo arresto, sequestro dopo sequestro, controllo dopo controllo, segnalazione in Prefettura dei consumatori dopo segnalazione, le donne e gli uomini della Polizia stanno però avanzando.

È una questione di sicurezza: "Sicurezza intesa sia come contrasto a chi commette reati sia come sicurezza stradale perché gli acquirenti si fermano a bordo strada e provocano incidenti", spiega il questore. A febbraio sulla Briantea, a Bulciago, c‘è stata una sparatoria per un regolamento di conti tra spacciatori; mentre a ottobre un 31enne sbucato dai boschi della droga è morto travolto mentre vagava di notte sulla Super Milano-Lecco. Contrasto e repressione da soli però non bastano: "A livello locale occorrono iniziative per agevolare la fruizione dei luoghi", avverte il questore. Inoltre spaccio e consumo sono problemi sociali, prima che di polizia: "C‘è tanta offerta perché c‘è tanta domanda, senza distinzione di età, genere, lavoro".

Si stima che gli spacciatori incassino fino a 500 euro al giorno. Sono nordafricani arrivati in Italia via Tangeri, stretto di Gibilterra, Spagna come la droga che vendono. "I controlli ci permettono di raccogliere importanti elementi per la nostra attività investigativa".

D.D.S.