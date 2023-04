Condannato a 7 anni per violenza sessuale

Tutte le persone coinvolte in questa brutta storia di violenza sessuale, cittadini di origine nigeriana che all’epoca dei fatti, gennaio 2017, erano poco più che ventenni, sono a oggi irreperibili. Lo è la vittima, E.Q. lo sono i due imputati (di cui uno già condannato a quattro anni per un reato diverso). Di loro non si sa che fine abbiano fatto. Se sono ancora in Italia oppure no. Intanto ieri al processo c’è stata la condanna a sette anni (tanti quanti ne aveva chiesti il pm Aloisio) per uno dei due imputati, tal I.O. La sentenza è stata pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Giovanni Petillo (a latere i colleghi Patrizia Ingrascì e Laura Garufi). Il difensore aveva chiesto il proscioglimento. I fatti sono avvenuti il 26 gennaio del 2017 a Cologno al Serio, nella Bassa Bergamasca, come ha raccontato durante l’incidente probatorio la vittima, un racconto ritenuto attendibile dall’accusa. Il fidanzato della vittima deve partire e pensa di lasciare la sua ragazza a casa di amici. Alcuni l’afferrano di forza per le braccia, le strappano il cellulare, per evitare che possa chiedere aiuto e abusano di lei.