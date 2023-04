Complimenti non graditi: la lite finisce a coltellate Ferito giovane di 17 anni

Un violento litigio tra due giovani è finito con un accoltellamento, ferito un diciassettenne, fortunatamente non in modo grave. Indagini sono in corso da parte della polizia per fare chiarezza sull’episodio accaduto sabato sera in piazza Garibaldi e individuare l’aggressore, che è fuggito. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, la causa del litigio forse un apprezzamento nei confronti di una ragazza. Ad un certo punto la lite è degenerata ed è spuntato il coltello con cui l’aggressore ha sferrato un fendente, ferendo al braccio il diciassettenne, di origine straniera. Anche il ferito dopo l’aggressione si era allontanato ma è stato raggiunto dai poliziotti non lontano. Quindi è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.