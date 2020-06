Como, 15 giugno 2020 - «I teatri riaprono ufficialmente, ma le regolamentazioni non consentono a tutti riaperture economicamente sostenibili. Inoltre il numero di lavoratori sarà necessariamente ridotto». Così i lavoratori dello spettacolo a tutto campo - teatranti, praticanti, simpatizzanti, ma anche spettatori, amanti del teatro e della cultura si sono radunati in piazza Verdi, davanti al Teatro Sociale, luogo simbolo della cultura, «per dare un forte segnale alla città e alle istituzioni», come spiega il gruppo Teatranti Uniti di Como, organizzatore dell’iniziativa. «Riaprire – proseguono - potrebbe sembrare la soluzione giusta, ma con le attuali disposizioni di sicurezza tra sanificazioni, posti in sala drasticamente ridotti e distanziamento su palco, in realtà diventa molto complesso reggere i costi. Oltre a non permettere un sostentamento economico, cosa ancor più grave, non poter tornare tra la gente priva dell’essenza stessa di questo lavoro: l'incontro». Così per la prima volta, la comunità teatrale comasca si è riunita in piazza, «per ricordare che il Teatro esiste».

