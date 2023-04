Coltello in mano rapina la sala slot e ferisce la cassiera

Rapina ieri pomeriggio alla sala slot di Palosco. In azione un individuo armato di coltello. Erano da poco passate le 14 quando il malvivente ha fatto irruzione nella sala che si trova in una zona di capannoni gestiti da cinesi, al confine col Bresciano. In passato, era già stata obiettivo di rapine. Secondo una prima ricostruzione, l’autore era a volto scoperto, è entrato con il coltello in pugno. Si è avvicinato alla cassiera, una 24enne italiana, e le ha intimato di consegnargli i soldi in cassa. La ragazza ha reagito e lui l’ha ferita, sembra a una mano. Comunque, in maniera superficiale. Ha poi arraffato le banconote (non si tratterebbe di un bottino ingente) ed è scappato a bordo di un’auto. La cassiera, seppur spaventata per quello che le era appena accaduto ha dato l’allarme.