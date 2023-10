Colpito da un infarto mentre è al volante si schianta e muore

Tragedia sulla strada ieri poco prima delle 13 in una valle laterale della Valchiavenna. Al volante della sua Panda bianca ha probabilmente avuto un infarto che gli ha fatto perdere il controllo dell’utilitaria mentre si trovava all’incrocio fra via Palazzo Vertemate e via Giuppedi. La vettura è andata a sbattere con violenza contro lo spigolo del garage di un’abitazione e per l’uomo che era alla guida, Bruno Robustelli, 82 anni, che risiedeva a Piuro, dove è avvenuito il tragico fatto, non c’è stato, purtroppo, nulla da fare da parte dei soccorritori giunti con un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero mandato da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza).

Ogni tentativo di rianimare Robustelli, da parte dei sanitari, è risultato vano. A ucciderlo è stato quasi sicuramente l’improvviso infarto che lo ha colpito. Robustelli, molto conosciuto nel paese della Val Bregaglia italiana, alcuni anni fa aveva perso anche il figlio e ora gli rimaneva la nuora che vive a Madesimo.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chiavenna, con i colleghi di Villa di Chiavenna, e i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese che hanno rimosso dalla strada la macchina distrutta.

Michele Pusterla